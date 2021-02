Tanja plaanis esialgu Eesti Laulule hoopis teise loo saata

"Meil oli tegelikult üks teine lugu valmis aga siis me vaatasime umbes kolm päeva enne tähtaega, et selle looga ei ole ikka õiget tunnet. Mõtlesime, et kas teeme uue ja see tuligi välja ning saatsimegi hoopis uue loo," rääkis Tanja "Terevisioonis".

Ta lisas, et võistluslugu "Best night ever" on väga heatujuline ja rõõmsameelne lugu, mis kohe tantsima kutsub.

"Nii palju kurba ja negatiivset on toimunud, et otsustasime panustada sellele, et on lihtsalt kolm minutit puhast rõõmu ja natuke laulmist ja hüppamist," ütles Tanja.

Konkurentide lugudest meeldib talle näiteks Suurte tüdrukute lugu, mis on Tanja sõnul tema loole sarnase stiiliga. Lisaks meeldib talle väga ka Koit Toome lugu.