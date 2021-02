Genka & Dew8 avaldasid video loole "Penny"

"Tegemist on armastuslooga. Kindlasti eluline, aga mitte autobiograafiline," seletas Genka põgusalt lahti "Penny" tagamaad. "Kõigile lohutuseks, et kui oled eeskujulik Karen, siis sünnid järgmises elus parema juuksuriga ja suuremas alevis," lisas ta.

Robin Juhkentali vokaal värvati loosse möödunud suvel. "Genka ütles, et üks lugu vajaks refrääni häält," meenutas Juhkental. "Ma ei mõelnud kauem kui kaks sekundit, sest Genka on Jarek Kasari kõrval mu lemmik Eesti räppar of all time," jätkas ta.

"Penny" visuaal pidi valmima juba mõni aeg tagasi, ent läks teisiti.

"Algselt oli plaan võtta limusiin, tantsijad ja päris naised, aga ilmselt koroona tõttu jäi video eelarve väiksemaks," kirjeldas Juhkental. "Juhtuski nii, et kui võttele saabusin, siis Genka ütles käskiva häälega, et on kaks kleiti, mis talle väikesed ja Dew8-ile suured, aga mulle peaks sobima. Eriti ei tahtnud neid selga panna, aga Genka on minust nii palju suurem ja ilmselt ka tugevam, et ma ei julgenud vastu plõksima hakata."

Genka ja Dew8 lubasid kõikidele albumi "Oleg" loole teha video või visuaali ning esitleda seda igal pühapäeval kell 20.00.