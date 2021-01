Taavi Aas mängis AK-s Liisu Lassile humoorika ninanipsu

Nimelt andis Taavi Aas 27. jaanuaril "Aktuaalsele kaamerale" video vahendusel intervjuu oma kodust, kus seinal paistis foto temast endast Tallinna linnapea ametiketti andmas.

See ei jäänud märkamata teleuudiste juhile Liisu Lassile, kes Twitterisse tehtud lõbusas postituses märkis, et Taavi Aasa kodus on seinal Taavi Aasa pilt.

Taavi Aasal on kodus seina peal Taavi Aasa pilt @ak pic.twitter.com/rL786FVpPD — Liisu Lass (@liisulass) January 27, 2021

Minister ei jäänud aga vastust võlgu. Koduses isolatsioonis olev Aas andis pühapäeva õhtul eetrisse jõudvale "Aktuaalne kaamera. Nädalale" uue intervjuu, kuid sedakorda on linnapea foto asendunud Liisu Lassiga pildiga.

"Aktuaalne kaamera. Nädal" on ETV eetris pühapäeva õhtul kell 21.00.