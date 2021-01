Tippkokk Orm Oja: koroonaaeg puhastas Eesti restoraniturgu

Tippkokk Orm Oja hinnangul oli Eestis enne pandeemiat väga suurel hulgal kaheldava kvaliteediga söögikohti, kuid nüüd on turg märksa puhtamaks läinud.

"Keskpäraseid restorane või kohti, kus sai süüa umbmäärast toitu ei tea, mis kvaliteediga, oli väga palju. Ma arvan, et see (koroonaaeg - toim) puhastas selle turu ära. Heas mõttes," rääkis Oja saates "Hommik Anuga".

Restoranitoidu muudab Oja sõnul Eestis kalliks tooraine kauge päritolu, mille kohale toomine paratamatult maksab. Toidu pakkumine pole tema arvates raha teenimiseks kõige parem äri, vaid pigem on selle taga alati annus fanatismi.

Ka tema ise reisib väga palju toidu pärast ning välismaal heas restoranid 400-500 eurot inimese kohta maksta pole sugugi haruldane.

Oja pole valmistoidu vastu ning ütles, et valmis tehtud ja maha jahtutatud toit on vahel täiesti normaalne. Küll aga ei maksa suurt toiteväärtust otsida tunde soojades lettides seisvatest roogadest.

Samamoodi pole ta kindel koju tellitava toidu kvaliteedis. "Ma arvan, et pigem on neid asju vähe, mida võiks koju tellida," lausus ta. Lihtne on näiteks nuudliroogadega, millega ei tohiks transpordi käigus midagi juhtuda, kuid tõelisi restoranitoite tema tellida ei soovita.