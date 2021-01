Kuula Pluuto & Andrei Zevakini Eesti Laulu võistluslugu akustilises versioonis

"Meeldib võtta neid asju poolhuumori ja poolnaljaga, siis tulevad asjad paremini välja," kirjeldas Pluuto seda, kui tõsiselt ta Eesti Laulul osalemist enda jaoks võtab. Muusik pole teinud saladust, et Eesti Laul ja Eurovisioon pole tema jaoks olnud siiani kuigi olulisel kohal ning ta pole kunagi lauluvõistlusi jälginud.

Andrei Zevakin on Eesti Laulu võistlustules juba kolmandat korda ja seekord kolme looga. Lisaks "Wingmanile" on ta seotud ka Sissi ka Nika võistluslauludega.

Mõlemad poisid on harjunud lugema enda kohta käivaid kommentaare, kuid kinnitasid, et aastetega on tekkinud paks nahk, mis lubab negatiivse tagasiside pigem enda jaoks naljaks pöörata.

Praegu 12. klassis õppiva Pluuto muusikahinne on küll "4", kuid tema sõnul on tegemist ühe esitamata jäänud tööga. "Koolis tullakse hästi palju vastu ja toetatakse," kinnitas ta. Pärast kooli lõpetamist tahaks ta vähemalt esialgu jääda muusikaga seotuks.

Saates esitasid Henry ja Andrei oma võistlusloost "Wingman" ka ainulaadse akustilise versiooni: