Nahaarst: korduvkasutatava maski puhul tuleks vältida sünteetilisi kangaid

Ilmad on pikka aega jahedad püsinud ning inimesed on pidanud harjuma kandma näomaske. Kuidas selline kooslus aga meie nahka mõjutada võib?

"Kui tulevad külmemad ilmad, siis nahk läheb kuivemaks üle keha. Üks ja ainus asi, mis seda päästab, on regulaarne kreemitamine," rääkis nahaarst Bret Kaldvee "Prillitoosis".

Lisaks tuleb arsti sõnul kindlasti ka talvel kasutada päikesekaitsekreeme.

Möödunud aasta jooksul on inimestel juurde tulnud vajadus kanda maske, mis samuti oluliselt naha seisukorda mõjutada võib. Rasusema naha omanikel võib ägeneda akne. Kuiva naha seisukord kipub aga süvenema. "Muidugi me näeme ka nahaärritusi rohkem," sõnas Kaldvee, kelle kinnitusel on suurenenud ka kõrvataguse naha probleemid, kuna just sinna mask kinnitub. Selle leevenduseks tuleb lihtsalt kasutada erinevaid maske ja vahel valida ka mask, mis kinnitub hoopis kukla taha.

"Kui me räägime naha seisukohast, siis kõige parem oleks, kui mask on looduslikust kangast. Kõige parem on puuvill, võiks olla topeltpuuvill. See annab meile piisavalt hingamist. Mida võiks vältida, on sünteetilised kangad - polüester, nailon. Need kipuvad nahka rohkem ärritama," rääkis Kaldvee.

Kõige olulisem on see, et mask püsiks tihedamalt nina, kõrvade ja lõua piirkonnas. Näo keskossa peaks jääma rohkem hingamisruumi.

Kuna maski peale me hingame, sinna jääb ka meik ja meie oma naharasu, tuleb korduvkasutatavaid maske kindlasti vastavalt juhistele pesta. Musta maski kasutades suureneb infektsioonioht, kuid nahk on ka vastuvõtlikum ärritustele ja akne ägenemisele.

Enne maski kandmist soovitab nahaarst kindlasti kasutada niisutavat kreemi. Kui nahaga on probleeme, siis võimalusel võiks meikimist vältida.