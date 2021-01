Redel: Jah, meie pärast jäid kõik normaalsed bändid Eesti Laulult välja

Pühapäeval on saates "Hommik Anuga" külas Eesti Laulu poolfinalist, ansambel Redel, kes on rahul oma võistluslauluga "Tartu" kaasneva diskussiooniga, kuna järelikult on siis midagi õigesti tehtud.

Kristjan Oden ja Indrek Vaheoja meenutasid oma viimast ülesastumist Eesti Laulul aastal 2013, kui osalesid Winny Puhhiga looga "Meie mees üks Korsakov läks eile Lätti". Kolmanda koha pälvinud etteaste tõi neile koostöö maailmakuulsa disaineri Rick Owensiga, kelle moe-show'le bänd esinema kutsuti. "Ei taha rohkem," tunnistas Oden. "Ei taha keerutada ja ei taha rippuda."

Kuna Winny Puhh on suur bänd, sündis nüüd tütar nimega Redel. "Me oleme väga lõbusad inimesed ja meile meeldib inimestele heameelt teha," sõnas Vaheoja. "Kui meil on lõbus, siis on 1-2 inimesel kindlasti ka lõbus. Kui me kaks inimest teeme rõõmsaks, siis seda on ju rohkem kui null inimest!"

Muusikud tunnistasid, et on juba praegu saanud Redeliga tagasisidet Portugalist ja Norrast, kus inimesed tunnevad huvi nende vastu. "Meil on päris suur kogu lugusid ja on plaanis ära vormistada need asjad," vihjas Vaheoja, et Redelil on plaanis välja anda ka EP. "Sõltumata Eesti Laulust oli see bänd juba olemas," lisas ta.

Kristjan Odeni sõnul on nad oma võistluslooga "Tartu" saanud eriti palju vastukaja lastelt, kellele laul väga meeldib. Vähemalt kord nädalas saavad nad ka mõne video loo järgi tantsivatest lastest.

Laulu sõnum on meeste sõnul see, et Eestis on väga palju toredaid linnu ja oluline on ka puitarhitektuur.

Pahased kommentaarid, mis Redeli laulu saadavad, kinnitavad ainult muusikutele, et järelikult on midagi õigesti tehtud. "Kui kõigile meeldiks, siis oleks ju igav," arvas Oden. Ansambel on juba teinud ka video, kus loevad ette negatiivseid kommentaare, mis nende võistluslaulu kohta internetis on kirjutatud. Muu hulgas usuvad nad, et mõni kommentaar on saabunud ka sapistelt muusikutelt, kes ise tänavu Eesti Laulu karussellilt maha jäid. "Võtame süü enda peale," sõnas Vaheoja. "Jah, just meie pärast jäid kõik normaalsed bändid välja," kinnitas ta.

"Hommik Anuga" on ETV eetris pühapäeva hommikul kell 10.00.