Järvamaa mehest sai juhuse tahtel intarsiakunstnik

Türi lähistel Kirnas elav 58-aastane Ilmar Iva on hariduselt käsitöö- ja füüsikaõpetaja, kuid juhtis palju aastaid Mäos tegutsevat aknatehast. Erialamessil Saksmaal juhtus ta nägema üht intarsiaraamatut ja see oli armumine esimesest pilgust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Edasi kodus hakkasin uurima, et kuidas seda ruumilist intarsiat siis tehakse. Jäljed viisid Ameerikasse ja nüüd ma olengi Facebooki kaudu sealsetes ringkondades, kes intarsiaga tegelevad. Ma olen seda umbes viis aastat püüdnud järgi teha ja aimu saada, mis see tegelikult on," rääkis Iva.

Intarsiat tunti juba Vana-Egiptuses, ometi pole see tehnika võõras ka eesti rahvakunstile. Tugevamate värvitoonide saamiseks kasutab Ilmar väärispuitu, kuid imehästi sobib ka kodumaine haab, sanglepp, saar, kask ja jalakas. Tema senine suurim töö valmis kingitusena Türi põhikoolile, mille kavandi joonistas kunstnik Ülle Kuldkepp.

Ilmar leiab, et on intarsiakunsti tundmaõppimisel jõudnud umbes poole peale, kuid õppida on veel palju.

"Ma olen ise mõelnud niimoodi, et ma ilmselt teen seda nii kaua, kuni ma tunnen et ma ei tee enam vigu. Kui see faktor ära kaob, siis ilmselt tuleb uus hobi vaadata," ütles Iva.