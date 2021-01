Kadriorust kaevati välja 18. sajandi laev

"Me oleme sõnaotseses mõttes laevavrakipargis," rääkis arheoloog Ants Kraut Kadriorus "Ringvaatele." "See ala oli veel 1928. aastal ja enne seda täiesti vee all, meri ulatus Narva maanteeni."

Tõepoolest saab Kadriorgu nimetada vrakipargiks, sest alates 2015. aastast on selle ala pealt välja tulnud seitse laevavrakki. "Õnneks väga suuri üllatusi enam ei ole, kõige suurem üllatus oli esimene laev, mis oli ka kõige vanem ja kõige uhkem ja mis on täna Paksus Margareetas," ütles ehitusfirma Metro Capitali tegevjuht Ain Kivisaar.

Arheoloog Ants Kraut teadis rääkida, et Paksus Margareetas olev laev pärineb 14. sajandist. Hiljem leitud laevad on ka hilisemast ajast. "Dokumendid näitavad, et 18. sajandi keskel on siin mitu laeva põlema läinud ja laevad on veetud randa ja rannas on see strateegiline tooraine."