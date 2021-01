Režissöör Raimo Jõerand "Sea aastast": tundsin, et midagi hakkab juhtuma

Raimo Jõeranna ajakajaline dokfilm "Sea aasta" on 2. veebruaril algava filmifestivali DocPoint Tallinn avafilmiks. 2019. aastat portreeriva filmi jaoks andis tõuke juba sellest eelnev aasta, kui režissöör tundis, et ühiskonnas on pinevad ajad.

"Tegelikult oli nii, et ma kuskil suvel 2018 leidsin, et nüüd vist oleks aeg," rääkis Jõerand "Ringvaates". "Oli tunne, et midagi on nagu õhus, midagi võiks juhtuma hakata. Ma ei teadnud, mis see on, aga poliitiselt oli asi käest ära, keskkonnateemad olid õhus, inimesed olid tänavatel. Dokumentalisti jaoks oli see väga huvitav aeg."

Filmi nimi viitab hiina kalendrile, mille järgi sümboliseeris 2019. aastat siga.

Kuigi aasta oli poliitiliselt pinev ja keerukas, leidis režissöör aastast ka enda jaoks kauneid hetki. "Ringvaates" tõi ta välja stseeni laulupeolt, mis näitab väikest pärjaga tüdrukut laulmas "Maa, mida armastan".

Teine positiivne segment tema filmist oli laste kliimastreik, mida oli tema jaoks kõige liigutavam. "Mind seal ise kohal polnud ja ma ei suunanud operaatorit. Aga ta leidis selle tüdruku. Ta oli kõikidest kõige lühem, isetehtud loosungiga "hoia Eestit". Kui ma nägin materjalist, et see on olemas, siis ma tundsin, et see stseen ja see päev on õnnestunud ja ma sain kätte selle olulise essentsi üritusest."