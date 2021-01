Elu HIV-positiivsena: sellel päeval mõtlesin, et minu elu on katki

Kui 38-aastan Roman Moroz sai 17 aastat tagasi teada, et on HIV-positiivne, kukkus tema maailm kokku. Nüüdseks on mees tormilise nooruse, narkosõltuvuse ja vangla seljatanud ning ehitab üles normaalset elu.

"Sel hetkel varises kogu mu elu kokku. Mis siin enam mõelda, minuga on lõpp, tulevikku ei ole," meenutas Moroz päeva, kui sai teada, et on HIV-positiivne. "Pärast seda, kui sain teda, et olen HIV-positiivne, proovisin ära vist kõik narkootikumid, mida Eestis leidus."

Vanglas olles sai ta HIV-positiivsete võrgustiku loengus haiguse kohta rohkem infot. Tema arvates on oluline, et diagnoosi saanud inimene kuuleks ka teiste saatusekaaslaste lugusid ning saaks kinnitust, et elu pole läbi ja arstiteadus on sellel teemal juba kõrgel tasemel. "Probleem on vaid selles, et inimestel pole seda teadmist."

Praeguseks on Morozi elu suunaga paremuse poole - ta käib tööl ja tegeleb joogaga. Narkootikumidest on suutnud eemale hoida juba kolm aastat. "Kui elan õigesti ja tervislikult ja minu viiruse areng on nende preparaatide abiga nulli peal… siis ma ei saa kedagi nakatada," rääkis Moroz. "Mul saavad sündida normaalsed ja terved lapsed."