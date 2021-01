Eesti raamatublogija elas Pariisi raamatupoes

"See on seal poes ajalooliselt välja kujunenud, et kirjanikud, vaesed ja boheemlased saavad seal poes ööbimismaja," rääkis Valdoja "Ringvaates". "Seal on raamatunohikule kerged tingimused - ööbimismaja eest tuleb seal kaks tundi pävas töötada, kohvik avada ja pood sulgeda."

Päris igaühele öömaja ei pakuta. "Sinuga tehakse intervjuu ja tehakse selgeks, kas oled sobiv inimene, päriselt kunstiinimene, kunstihing või tahad niisama linnukese kirja saada," selgitas ta.

Poodi elama sattunuid nimetatakse tumbleweed'ideks ja neid satub sinna riikidest üle maailma. Liisabet Valdoja elas poes koos ühe inglase ja ühe ameeriklasega.

Valdoja sõnul käis seal tihti ka kuulsaid raamatufänne, kelle nimesid ta ei söandanud öelda. "Selliseid, kes privaatselt käisid, neid ma ei mainiks. Nad käivad, räägivad töötajatega, meiega, aga need inimesed jäävad neile, kes seal poes olid."

Poe soe soovitus oma elanikele on lugeda üks raamat päevas. Ka tema võttis selle eesmärgiks, jättes sülearvuti koju ja hoides telefonis enamasti kotis.