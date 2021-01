Ott Sepp: "Professor sai värske õhu mürgituse" pakub palju äratundmisrõõmu

Gerda Kordemetsa käe all jõuab õige pea publiku ette lavastus "Professor sai värske õhu mürgituse", mis on inspireeritud filmist "Mehed ei nuta" ja räägib legendaarsest Eesti koomikust ja lavastajast Sulev Nõmmikust, keda kehastab Ott Sepp.

"Tegevus toimub "Siin me oleme" filmimaailmas. Kõigepealt ma olen professor, kes saab ühel hetkel värske õhu mürgituse ja siis tal tekivad luulud ja ta kujutab ette, et ta on Sulev Nõmmik. Nii et tehniliselt võttes Sulev Nõmmikut selles lavastuses ei olegi, vaid see on lihtsalt professor, kes kujutab ette, et ta on Sulev Nõmmik, aga ma mängin ikkagi kahte rolli," rääkis Sepp "Terevisioonis".

Kuigi lavastuses kõlavad ka mitmed laulud, siis Sepa sõnul muusikaliga siiski tegemist ei ole ning pigem on lavastus kui lauludega draama, kus ka palju nalja saab.

"Seal on väga palju äratundmist. Kindlasti ei ole "Mehed ei nuta" üks ühele lavale pandud, see on täitsa teine lugu, aga seal on väga palju hetki, stseene, tsitaate, mida inimesed ära tunnevad," ütles Sepp ja lisas, et naerma ajavad ka lavastuse jaburad karakterid.

Nalju nad veel publiku peal testida ei ole saanud, sest proovid on möödunud pealtvaatajateta.

"See publiku reaktsioon on väga suur asi, mille pealt teater üldse toimib," tõdes Sepp.

Aeg-ajalt tekib aga endal ka soov mõne nalja peale laval naerma hakata – sellises olukorras tuleb Kalle Sepa sõnul korraks endale keelde hammustada.

"Terevisioonis" esitasid näitlejad ka lavastuses kõlava loo "Nüüd kirsipuud õitsevad kõikjal":