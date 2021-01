Jüri Ratas asus peaministri kohustustest vabanedes sauna parandama

"Mul on üks vana veevärgiga keris, mis on meil üle paarikümne aasta olnud ja nüüd ta lihtsalt andis otsad. Kuna saun on meie peres alati olnud olulisel kohal, siis ma käisin vaatamas, kas on uut kerist, mis oleks veevärgiga," selgitas Ratas Vikerraadio saates "Uudis+" ja lisas, et keris oli selleks ajaks juba mitu nädalat katki olnud.

Ta ütles ka, et nüüd, mil ta enam minister ei ole ja töötab riigikogus, on tal pere ja sõprade jaoks varasemast rohkem aega.

"Ma arvan, et riigikogu on väga oluline ja sisuline töö. Mind on sinna valitud Rapla- ja Harjumaalt ning ma kindlasti seisan nende põhimõtete eest, mille eest olen seisnud viimased neli aastat eelneval töökohal," ütles Ratas.