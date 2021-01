Vaata katkendit "Suus sulava Eesti" uuest hooajast: mis on õige setu toit?

Klipp viib televaataja koos Angelica Udekülliga Setumaale, kus on käimas kuningriigipäeva pidustused. Tähistamas on ka mitmed tuntud eestlased, kes räägivad, mis nende jaoks kõige õigem setu söök on.

"Ma olen väiksest peale kõik suved veetnud Setumaal vanaema juures ja no loomulikult ei saa üle ega ümber – minu jaoks on õige setu söök kukeseened, kukeseenekaste ja vanaema tehud pontšikud. Kohupiimakorp ka – sellist nagu siin ma mujal Eestis pole saanud," rääkis muusik Sandra Vabarna.

Laulja Lenna Kuurmaa sõnul on õige setu toit kõik, mida setud valmistuvad, ent eriti meeldib talle ahjuliha. Trummar Reigo Ahven tõi enda lemmikutena välja lihapirukad, leiva ja sõira.

Ka näitleja Anne Veesaare sõnul on just sõir üks tähtsamaid toite ning sel suvel õppis ta ka ise sõira valmistamise selgeks. Esimene laar läks küll natuke kõrbema, aga nii saigi sellest justkui uus sõira sort – lepasuitsu sõir.

"Suus sulav Eesti" on ETV eetris laupäeviti kell 20.00.

