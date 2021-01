Pluuto kuulis Eesti Laulule pääsemisest klassijuhatajalt

"See lugu valmis meil Andreiga lihtsalt nii, et käisime kolm korda stuudios ja tegime mingi laulu, mis algse idee järgi pidi minema tema Youtube'i kanalile poohuumoriga. Me läksime sööma ja üks hetk Andrei ütles, et kuule äkki saadame Eesti Laulule. Ma ütlesin, et kuule, saadame, niikuinii midagi ei juhtu," rääkis Pluuto R2 "Hommikus!" ja lisas, et muidu ta ise eriti Eesti Lauluga seonduvat jälginud ei ole.

Eesti Laulu poolfinaali pääsemine tuli talle üllatusena.

"Täiesti uskumatu! Ma just lamasin voodis ja siis tuli Facebooki märguanne – klassijuhataja oli pannud klassigruppi, et juhhei, Henry, Eesti Laul! Siis hakkasid tulema kõned, et palju õnne, nii palju vaeva nähtud jne. Mõtlesin,et issand jumal, mis vaeva nähtud – paar korda käisin stuudios, jõle vaev," meenutas Pluuto oma esimesi emotsioone.

Ta lisas, et Eesti Laul tähendab tema jaoks enda senise karjääri suurima auditooriumi ees esinemist, ent ta suhtub lauluvõistlusesse rahulikult ega pane endale liigset survet peale.

Pluuto valis välja ka oma kolm lemmikut lugu, mis Eestit Eurovisioonil esindanud on – Elina Borni ja Stig Rästa "Goodbye to Yesterday" (2015), Getter Jaani "Rockefeller Street" (2011) ja Ott Leplandi "Kuula".

"Ma vaatasin seda listi lugudest, mis võitnud on ja need kolm lugu, mis ma siia topi valinud olen, on Eesti mõistes legendaarsed laulud," sõnas Pluuto.

Pluuto ja Andrei Zevakin esinevad Eesti Laulu esimeses poolfinaalis, 18. veebruaril.