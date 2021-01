Ikevald Rannap avaldas remiksi loost "Rooftop"

Lugu on tehtud koostöös Rannapi hea sõbra ning Eesti elektroonilise muusikamaastikul tuntud produtsendi, raadiosaatejuhi ja DJ-ga Bisweed (Maksim Adel).

"Paljud küll ei tea seda, aga trumm ja bass on üks mu lemmikuid elektroonilise muusika stiile ning kahe väga erineva žanri kokku segamine oli huvitav väljakutse. See kõlab, nagu funki teerajaja James Brown oleks reivile ära eksinud. Kes oleks arvanud, et funk ning trumm ja bass nii hästi kokku sobivad?!" kommenteeris Rannap.