Hermaküla ja Muttika küpsetasid kohvimasinas limonaadikala

"Kui mina seda asja vaatan, siis mul on selline tunne nagu 2007. aastal on siia midagi sisse jäetud ja nüüd on see täiesti oma elu elanud," sõnas Hermaküla pärast 7-minutilist küpsetamist.

Kui kala oli pealt küpse, oli seest ta endiselt toores ning vajanuks veel seitset minutit kohvimasinas. See osa, mis oli küpsenud, oli aga Hermaküla sõnul täiesti hea. "Ta on suhteliselt maitsetu, neutraalne ja mahe. Mahe ja mõnus, täiesti hämmastav."

Loo moraal: kellel on kodus ülejäänud kohvikeetja, millega ei oska midagi muud teha kui ukse taha tõsta ja loota, et keegi ära varastab, siis vähemalt Muttika sõnul ei tasu seda teha. "Kasutage teda lõhevalmistamiseks."