Eesti elanikud lähevad tätoveeringute valikul aina julgemaks

Tätoveerimine on Eestis aastatega aina populaarsemaks läinud ning tätoveeringute disaini, suuruse ja koha valikul on inimesed üha julgemaks muutunud.

Tartus tegutseva tätoveeringusalongi Soulmark omanik Ako Hints tõdes, et tätoveerimise populaarsus on jõudsalt kasvanud just viimase nelja aasta jooksul. Üks põhjuseid on Hintsi sõnul see, et ühiskond on muutunud tolerantsemaks ja tätoveerimine ei ole enam tabuteema.

Tallinnas asuva Mamas Pride Tattoo salongi tätoveerija Kaili Aavik sõnul on ühes tätoveerimise populaarsuse kasvuga aga inimesed ka julgemaks muutunud.

"Tattoo'sid on ka tänavapilti rohkem tulnud ja neid näeb inimestel juba väga julgetes kohtades. Kui varem võib olla olid peidetud kohad rohkem hinnas, siis nüüd on just hästi sellised nähtavad kohad," sõnas Aavik ERR-ile.

Populaarsuse kasvule on kaasa aidanud ka sotsiaalmeedia, kus mitmed enda tätoveeringutest pilte postitavad ning seeläbi tätoveerimist normaliseerivad ja teisi inspireerivad.

"Arusaam, et tätoveeringud on vangide asjad ja üleüldse see vangla mentaliteet on ära kadunud. Tätoveeringuid nähakse pigem kui kehakaunistusi ja aksessuaare, mille abil inimene rõhutab oma stiili ja annab sinna ka tähendusi juurde," rääkis Tallinnas tegutsev tätoveerija Katrin Põder ja lisas, et tätoveeringutest on huvitatud igas vanuses inimesed.

"Kõige vanem inimene, kes mu juures käis, oli 85-aastane. Aga on ka teisi, kes mõtlevad, et nüüd ma olen 50, oleks aeg nüüd elama hakata ja teeks siis endale elus ühe tätoveeringugi," sõnas Põder.

Disainid lähevad aina julgemaks

Põdra sõnul alustavad noored enamasti väikeste tätoveeringutega, et veenduda, et tätoveerimine neile ikka meeldib. Hiljem liigutakse aga suuremate tätoveeringuteni ning just suured tätoveeringud ongi Põdra hinnangul praegu kõige populaarsemad.

"Suured pildid, sümmeetria, geomeetria, kujundid. Igasugused ornamendid ja mustrid on praegu hästi hinnas. Aga ka vanu stiile on veel säilinud, näiteks unenäopüüdjad," loetles Põder praegu populaarseid tätoveeringutrende.

"Kui hunt sai Eesti rahvusloomaks, siis pärast seda on ka palju hunti tahetud. Ja üldse tiigrid ja tähtkujude teemad on üsna tavalised," lisas Hints.

Julgete ja isikupäraste tätoveeringutega paistavad enamasti silma aga eelkõige keskealised ja/või vanemad inimesed.

"Neil on elukogemust, neil on mõtted hoopis teistsugused kui noortel. Noortel on rohkem moevärk, et see on praegu popp ja selle ka teen. Noored valivad omale pilte selle järgi, mis on teistel ka. Vanemad inimesed valivad omast kogemusest juba täiesti teistsuguseid pilte. Need on fantastilised, palju kõnekamad ja erilisemad," kirjeldas Aavik ja lisas, et sellised tätoveeringud on enamasti inspireeritud inimese enda elust ja mälestustest.

Unustusehõlma vajunud trendina tõi ta välja aga lõpmatuse märgi, mis umbes viis aastat tagasi väga populaarne oli. Toona kirjutasid Aaviku sõnul salongi iga päev inimesed sooviga enda kehale pikali kukkunud kaheksa jäädvustada.

Tätoveeringutega antakse edasi sõnumit

Enamasti lastakse aga tätoveerida siiski miskit, millel on olemas oma spetsiaalne tähendus ja sõnum. Näiteks talletab oma olulisemaid eluetappe tätoveeringute abil suunamudija Triinu Liis Epner, kelle kehal olevad kaheksa suurt tätoveeringut katavad kogu ta vasaku käe ja vasaku jala sääreosa. Tätoveeringute tegemise idee sai ta oma vanematelt, kellel samuti mitmeid tätoveeringuid on ning ligi kaks aastat tagasi otsustaski Epner lõpuks oma esimese tätoveeringu ära teha.

"Mu esimene tätoveering on mu vanaema auks. Ma kutsun oma vanema tibuks ja seetõttu palusin, et ta joonistaks linnust pildi, mille ma saaksin endale tätoveerida lasta, et ta oleks igavesti minuga. Ta kasvatas mind ja siis ma tahtsin selle jaoks sümbolit, nii et selle linnu ümber on ka kõik need lilled, mida me kunagi lapsepõlves koos korjasime," kirjeldas Epner.

Sama temaatikat soovis ta käel jätkata järgmiste tätoveeringutegagi ja nüüd leiab sealt ka näiteks lõvi ja naise pildi, mis sümboliseerib tema suhet oma austraallasest kallima Justin McNairniga.

"Minu jaoks on see nagu ajaloo kirjutamine iseenda kehale ja see on nagu liikuv kunst, millega saab ennast väljendada," sõnas Epner.

Edaspidi soovib Epner tätoveeringuid veelgi teha lasta ning tätoveerijate sõnul ongi tihti nii, et kui juba ühe tätoveeringu teed, siis järgnevad sellele ka teised.

"Miks inimesed esimest tattoo'd kauem kaaluvad kui iga järgnevat, on see, et nad ei tea seda tunnet. Kui see on tehtud, siis see kasvab su sisse niimoodi, et sa ei vaata seda enam," selgitas Aavik.

"Sa avastad, et see on väga palju muud, kui ainult see, et sul on nahk tindiga koos. See on nagu ümbersünd või rituaal ja kiire muutumine. Kui tahad oma välimust muuta kaalust alla võttes, siis sa näed sellega hullult kaua ja palju vaeva, aga tattoo on selline, et sa lähed hommikul salongi ja õhtul lahkud sealt teise inimesena," jätkas ta.

Tätoveeringute eemaldamise soov on samuti kasvanud

Tätoveeringu teha laskmine tuleb aga enne hoolikalt läbi mõelda. Terviseameti andmetel võib tätoveerimisega kaasneda oht tervisele, kuna tegemist on nahka vigastavate toimingutega. Samuti võib juhtuda, et kunagi tehtud tätoveeringut hakatakse kahetsema ja see tuleb eemaldada. Selliseid juhtumeid on Põdra sõnul viimasel ajal aina rohkem.

"Tattoo eemaldusest on ka väga palju räägitud viimasel ajal. Tänasel päeval on juba rohkem neid, kes on õnnestunult eemaldamas käinud, aga ma olen näinud ka kahte sellist juhtumit, kus eemalduse käigus oli nahk põlema pandud ja armid alles," ütles Põder ja lisas, et tehnoloogia on siiski juba edasi arenenud ja lasereemaldusega saab tätoveeringust enamasti edukalt vabaneda.

Sagedamini üritatakse aga enam mitte meeldiv või ebaõnnestunud tätoveering uuega üle teha.

"Eemaldama saadame meie isiklikult ainult sellisel juhul, kui seda ei ole mitte kuidagi võimalik katta. Kui see läheb väga keeruliseks, aeganõudvaks ja kulukamaks, siis ei ole mõtet inimese rahakoti peal ka liugu lasta," ütles Hints.