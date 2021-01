"Bridgerton" on Netflixi läbi aegade vaadatuim sari

82 miljoni vaatamisega edestas "Bridgerton" eelmist rekordi omanikku, sarja "The Witcher", mille vaatajanumbrid kerkisid esimese 28 päeva jooksul 76 miljonini, kirjutab BBC.

Kuigi Netflix loeb ühe vaatamisena juba seda, kui kasutaja sarja minimaalselt kaks minutit jälgib, on "Bridgertoni" globaalne menu kindel. Sari on tõusnud edetabelites esikohale 83 riigis, sealhulgas USA-s, Suurbritannias, Indias, Prantsusmaal ja Brasiilias, ning on esikümnesse jõudnud igas riigis, milles Netflix saadaval on.

Lisaks on tänu sarjale esmakordselt jõudnud New York Times'i bestselleri edetabelisse Julia Quinni raamatud, millel menukas linateos põhineb.