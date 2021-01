Aigar Vaigu: oleks äge, kui "Rakett 69" finaalis oleksid SpaceX-i raketid

Sel laupäeval alustab ETV eetris teadussaate "Rakett 69" 11. hooaeg. Kui saatega kümme aastat alustati, ei osanud keegi oodata, et sellest nii pikk projekt kujuneb, ent nüüd on tuleviku osas lootused suured.

"Enne 2011. aastat oli tegelikult veel üks pilootsaade ja enne seda oli see idee füüsika seltsi juhi Kaido Reivelti peas. Kui ta üks kord ühel füüsikute üritusel sellega lagedale tuli, siis ega me väga ei uskunud küll, et sellest võiks saada juba üle kümne aasta kestev pikk maraton," rääkis "Rakett 69" saatejuht Aigar Vaigu ETV lühisaates "Head saated iga päev".

Aja jooksul on saates võistlejate entusiasm jäänud samaks, tehnoloogiad ja ülesanded on aga muutunud.

"Alates neljandast hooajast oleme iga kord finaalisaates ehitanud Rube Goldbergi masinat ehk ahelreaktsiooni masinat. Neljandal hooajal, kui see esimest korda kasutusel oli, siis ta oli selline masin, mis pidi ära mahtuma 3x3x3 kuubikusse. Nüüd täidab see masin terve toa, terve maja," kirjeldas Vaigu.

Ka edaspidi soovivad saatetegijad "Raketiga" jätkata ning Vaigu sõnul on kõik ägedad asjad võimalikud, kui on inimesed, kes neisse usuvad ja tahavad neid asju teha.

"Öeldakse, et taevas on piir, nii et tõeliselt äge oleks, kui me ükskord suudame "Raketi" finaali lõpetada nt SpaceX-i Elon Muski loodud rakettidega. See oleks tõeliselt äge, kui üks kord meie "Raketi" finaal jõuabki orbiidile," rääkis Vaigu tulevikule mõeldes.

"Teadus on nagu maagia, ainult et päris. Kui sa mõistad loodust enda ümber, siis sinu elu on ka helgem," sõnas Vaigu.

"Rakett 69" on ETV eetris laupäeviti kell 19.30.