Turbevaldkonnaekspert: nelja aastaga tõuseb internetiga seadmete arv maailmas 45 miljardi võrra

"5G-ga suurenevad andmemahud, võimalus tarbida näiteks kõrgema resolutsioooniga Netflixi," rääkis Telia turbevaldkonna juht Aigar Käis Raadio 2 hommikuprogrammis.

"Hinnatakse, et suureneb ka internetti ühendatud seadmete arv. Kui me praegu räägime, et on 30 miljardit internetiga seadet, siis ennustatakse aastaks 2025 75 miljardit seadet ja suuresti toetab seda tõusu 5G."

Käisi sõnulon kogu internetiga seotud asjade ja seadmete CO2 jalajälg on umbes sama palju kokku kui lennutööstusel. "Mida rohkem sa asju oma seadmetes hoiad, striimid internetis või maksad kaardiga, see jätad sul jalajälje."

Suur vahe on juba sellel, kui hoida oma faile kohas, mis ei vaja pidevat energiat. "Kui hoiad pilte onlines või mälupulgal, mis ei vaja elektrit selle käivitamiseks, siis su jalajälg on suurem või väiksem vastavalt sellele.

Seega ei päästa jalajälge ka see, kui pildid telefonist tõsta nii-öelda pilve. "Tänapäeval telefonid mugavalt ütlevad, et vabastame telefonis ruumi, tõstame pildid pilve. Tegelikult tõsteti pildid pilve, kus nad edasi elavad, seal on vaja, et teenuspakkuja backupi teeks ja need kogu aeg saadaval oleks, see kõik võtab energiat," selgitas Käis.

Lisaks soovitab Käis digiprügi hulga vähendamiseks ja enda turvalisuse tagamiseks näiteks oma vanu seadmeid edasimüües oma kontodest kindlasti välja logida või ära kustutada. Sealjuures soovitab ta mõelda mitte ainult telefonidele, aga ka näiteks autodele, kus saab samuti interneti kaudu oma seadmeid ja kontosid ühendada, kuid mida poleks auto järgmisele omanikule hea nähtavaks jätta.