Terava haistmismeelega rott aitab ka lõhkekehi leida

Tänavu pärjati aasta looma tiitliga rott, loom, kelle kohta on inimestel palju väärarusaamu. Vastupidiselt levinud arvamusele on rott väga tark ja puhas loom ning muuhulgas aidanud teaduse edendamisel ja isegi lõhekehade leidmisel.

Eestis on kõige levinum rotiliik rändrott, keda võib kohata igal pool. "Paljudele on võib-olla üllatus, et tegelikult on rändrott seesama liik, keda sa võid osta lemmikloomapoest kodus pidamiseks," rääkis Tallinna loomaaia kollektsioonijuht Tõnis Tasane "Osoonis".

"Nad on ühest ja samast liigist, ta on lihtsalt kodustatud. 19. sajandil kodustati esimesed rändrotid ja neid hakati pidama. Praeguseks on aretatud palju erinevaid värvivariante erineva karvapikkusega."

Tasase sõnul on rottidel inimeste seas eksikombel pigem negatiivne kuvand. "Tavaliselt on ta seotud musta elupaigaga, aga tegelikult rott on hästi puhas loom, ta peseb ennast ja hoiab oma hügieeni," selgitas ta ja lisas, et rott on panustanud palju inimeste teadusesse, temast on tuhandeid teadusuuringuid ning rotte on isegi kloonitud.

Tänu rottide teravale haistmismeelele saab neid kasutada ka nii-öelda pommikoertena. Näiteks on hamster-rotte õpetatud lõhkekehi leidma. "Tänu sellele on väga palju miinivälju Tansaanias, Mosambiigis, Angolas ja põhimõtteliselt terves Ida-Aafrikas saadud miinidest puhtaks teha."

Kui Tallinna loomaaia siseruumid taas külastajatele avatakse, saab paksunahaliste majas näha rändrotti, aga ka haruldast kodurotti, keda leidub vaid Lõuna- ja Kagu-Eestis.