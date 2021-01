Danel Pandre: muusikute laagerdunud mõtted said sel aastal realiseeritud

"Oli väga vinge muusika-aasta, muusika koguhulk ei vähenenud drastiliselt," rääkis Eesti muusikaauhindadel Eesti fonogrammiühingut esindav Pandre Raadio 2 hommikuprogrammis. "Koostöid oli palju ja see on äge, laagerdunud mõtted said realiseeritud. See on väga-väga tervitatav, sest muusikaline mitmekesisus võidab. Loodan, et selline igaüks oma nurgas aeg hakkab läbi saama."

Koroonaviirusest tingitud piirangute tõttu toimub Eesti muusikaauhindade gala tänavu Saku Suurhallis ilma publikuta ning jõuab inimesteni telesaatena.

Võitjad valis välja 150-pealine žürii, mis koosneb muusikaga igapäevaselt tegelevatest raadiotoimetajatest, ajakirjanikest ja produtsentidest.

Auhinnad, voolitud naisekujud valmivad taas skulptor Tauno Kangro käe all. Sel aastal hoiab kuju käes flööti. "Mulle meeldib, et pillid aastast aastasse muutuvad, et läbiv motiiv on sama. Praktiline pool, miks kuju sai selliseks tehtud, on see, et seda saab kätte võtta. Kui on näiteks klaasanum, mida on lihtne pillata ja kui tänukõnet pead, ja mõtled et, kas ma nüüd pillan või mitte, siis pool auru läheb sellele."