"Täna 30 aastat tagasi"| Yana Toom meenutab lõhet eesti- ja venekeelse kogukonna vahel

20. augustil möödub 30 aastat iseseisvuse taastamisest ja rohkem kui põlvkond on juba üles kasvanud päris Eesti riigis. Kuidas köiel kõndinud vabaduse kellamees kohale jõudis, meenutavad need, kes 30 aastat tagasi sündmustekeeristes olid.

1991. aasta jaanuariks oli Eestis üle kahe aasta kestnud suur vastasseis. Ühel pool iseseisvuse toetajad ja nende vastas Nõukogude Liidu meelne ja venekeelne Interrinne. Tavapärased olid streigid ja meeleavaldused, kuhu kogunesid Moskvale alluvate suurte tehaste töötajad.

Elvas üüris kahe väikese lapsega korterit 26-aastane Yana Toom, kes pidas Nõukogude Liidu kokkuvarisemist paratamatuks. Aga ta sai aru ka punalippude alla kogunenud streikijate murest ja hirmust oma tuleviku ees.

Ka Yana Toomi enda isa oli üks tehasetöötajatest. "Seal olid tohutult suured töökollektiivid. Inimesed olid väga hirmul. Neil oli see tunne, et nüüd peab kaitsma hakkama. Igati arusaadav, ma ei mõista hukka kuidagimoodi. See on selge, et kui sellised protsessid ühiskonnas toimuvad, siis nii on."

Toomi sõnul oli tollal suur probleem keelebarjäär, mistõttu suhtlus eesti- ja venekeelsete kogukondade vahel puudus täielikult. "Isegi minu jaoks, kes ma rääkisin enam-vähem korralikult eesti keelt juba tollal, oli suur šokk, kui sain teada, mida mõtlevad ja arvavad asjast tegelikult minu eesti tuttavad ja sõbrad, sest minu maailmapilti see ei mahtunud."

Ta meenutab aastaid hiljem toimunud intervjuud Mart Laariga, mille käigus avastasid nad, et elasid ja õppisid samal ajal Tartus. "Sõitsime samade bussidega, mõtlesime, kuidas see on võimalik, et me ei rääkinud omavahel. Ta vastas, et sõitsime sama bussiga jah, aga te ei kujuta ette, kuidas me teid vihkasime."

"Meil oli väga terav konflikt vanematega muidugi. Esiteks, mu ema oli veendunud kommunist, nagu päriselt. Mitte tänapäevases tähenduses, see pole sõimusõna. Samasugused olid ka vanaema-vanaisa, tema vanemad. Nad olid nii-öelda punased eestlased," rääkis Toom.

"Mina mõtlesin, et ahhaa, tuleb iseseisvus. Siis natuke hiljem ma sain aru, et ma olin võib-olla natuke liiga optimistlik endasuguste suhtes, sest nendel aastatel oli opositsioon Nõukogude Liidu poolt, Nõukogude Liidu vastu, aga järgmine päev oli see eestlased versus venelased ja siis kõik venelased, isegi need nii-öelda optimistlikumad iseseisva Eesti suhtes, leidsid, et ahah, meid pole enam vaja. See oli päris vastik."

