FKA twigs avaldas uue videosingli "Don't Judge Me"

Inglise muusik FKA twigs andis koostöös räppari Headie One ja produtsendiga Fred again.. välja uue videosingli "Don't Judge Me".

"Don't Judge Me" on produtsent Fred again.. 2020. aasta miksteibilt "GANG" pärit loo "Judge Me (Interlude)" laiendus ja sellega koos ilmunud muusikavideo lavastas Emmanuel Adjei, kes oli ka üks Beyoncé' visuaalprojekti "Black Is King" lavastajaid, vahendab Pitchfork.

FKA twigs teatas oktoobris antud intervjuus, et sai koroonapandeemia ajal kodus isolatsioonis olles valmis oma järgmise albumi. Teiste hulgas teeb albumil kaasa Hispaania produtsent El Guincho, kes tegi koostööd ka Björkiga tema albumil "Biophilia" ja Rosalíaga viimase debüütalbumil "El Mal Querer".

Pärast oma seni viimase albumi "Magdalene" ilmumist 2019. aastal on FKA twigs külalismuusikuna esinenud näiteks produtsendi Slingbaum debüütalbumil ning teinud kaasa Nicolas Jaari projekti Against All Logic albumil.