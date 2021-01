Facebookis tegutsev kelm ajab äri Hannes Hermaküla nime alt

ERR-i telesaatejuht Hannes Hermaküla on langenud identiteedivarguse ohvriks, tema nime all tegutsev kelm üritab Facebookis müügitööd teha. Hermaküla ise rõhutab, et ta ei ole kunagi ühtegi sotsiaalmeediakontot omanud ning tema nime all esineva inimese käest ei tohi midagi osta.

Nädal tagasi sai Hannes Hermaküla teate, et tema nimel tegutseb Facebookis isik, kes on võtnud tema pildid, loonud konto ja hakanud asju müüma. "Pole kunagi ühtegi sotsiaalmeedia kontot teinud, aga nüüd tehti mulle ise," ütles Hermaküla "Ringvaates" ja nentis, et olukord teeb vihaseks küll.

Et konto näeks välja võimalikult tõetruu, on pettur näinud palju vaeva ja postitanud pilte Hermakülast eelnevatel aastatel ning isegi jaganud erinevaid artikleid Donald Trumpi ja koroonaviiruse teemadel.

Kelmi potentsiaalsed kliendid on mingil viisil saanud ka Hermaküla telefoninumbri ning mees saab tihti kõnesid küsimustega, kas see või teine toode ikka korralik on ja töötab. "Just tund aega enne saadet sain kõne, kas see Samsung töötab hästi."

Kui Hermaküla asjast teada sai, tegi ta ka politseile avalduse.

Politseikapten Maarja Punaku sõnul on lootust kelm tabada. "Mul on olnud suhtlus inimesega, kes kontoga on suhelnud ja talle tundus, et see oli eesitkeelne inimene."

Hermaküla paneb inimestele südamele, et sellelt kontolt ei tohi midagi osta ning kui kellelgi on vähimgi kahtlus, võivad nad pöörduda kasvõi "Ringvaate" toimetuse poole.

Politseikapten Maarja Punak lisas, et kui keegi on juba kogemata kelmiga kaupa teinud, tuleb kindlasti politseisse avaldus teha, sest see aitab kaasa petturi tabamisele.