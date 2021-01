Planeedipäästja Liisa Pulk munaga pea pesemisest: juuksur vaatas, mis omlett mul peas on

"Kuu aega ei tohtinud enda autot kasutada ja pidi leidma alternatiivseid võimalusi. Tore oli sõita trolli, bussiga, rongiga," rääkis Kalle Sepp, kuid tõdes, et rattaga talvisel ajal proovi ja tagasi sõita oli keeruline.

Ühistranspordi kasutamise vastu polnud tal midagi. "Kusjuures praegusel ajal on tore trolliga sõita, sest tõmbad maski pähe ja kedagi ei huvita, et sa seal trollis oled. Muidu on tüütu trollis käia."

Liisa Pulk ei tohtinud aga ühe kuu jooksul midagi uut ostma. "Kui midagi oli vaja, siis pidime parandama, ise tegema, vahetama, äärmisel juhul ostma kasutatuna. See ei puudutanud toitu, aga kodukeemiat ja kehakeemiat ehk kõike, mida paneme keha peale."

See inspireeris teda kasutama looduslikke vahendeid. Näiteks pesi ta soodaga hambaid ja munaga juukseid. Alati ei laabunud kõik nii puhtalt kui õige šampooniga. "Panin muna pähe ja oli mõnus ja toiev ja pesin selle ära, aga siis tuli välja, et ma olin läinud liiga sooja veega duši alla, nii et ma läksin õhtul teatrisse grimmi ja juuksur vaatas, et mis omlett mul peas on," meenutas näitlejatar.

Kuidas mõjutas kuuajane eksperiment asjaosaliste edaspidiseid harjumusi? "Viskan väga vähe ära toitu. Näiteks mõtlen väga läbi, mida ma ostan ja teiseks kõik jäägid kasutan ära ikkagi järgmistes toidukordades," ütles Pulk.

Lisaks sai temast suur soodafänn. "Soodaga ma koorisin nägu, pesin hambaid, nõusid, kraanikaussi, vetsupotti, köögipindades. Ma tegin peaaegu kõike soodaga ja toimis hästi."

Kuigi Kalle Sepp sorteeris näiteks prügi juba varem, mõtleb ta nüüd veelgi enam sellele, kuidas keskkonnasõbralikult käituda. "Praegu ma vahel ikkagi jätan auto koju ja lähen proovi näiteks jalgsi."

