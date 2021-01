Udeküll "Suus sulava Eesti" II hooajast: keskendusime rohkem Eesti maitse otsimisele

Uues hooajas külastatakse paiku, mis esimesse hooaega ei mahtunud. Näiteks sõidetakse seekord Saaremaale, Setomaale ja Petseri kanti. Lisaks külastatakse uuel hooaial ka suuremaid linnu. Peaaegu igas kohas veetis saatemeeskond vähemalt kaks päeva, et seal toimuvast televaatajatele hea ülevaade anda. Erandiks oli näiteks Raplamaa, kuhu kohale ja tagasi sõitmiseks ei kulunud nii palju aega, kui mõne Tallinnast kaugema koha puhul.

Kuigi kohad on uued, jääb telesaade oma olemuselt ja ülesehituselt truuks eelmisel aastal menukaks osutunud vormile.

"Ei saa öelda, et uus hooaeg oleks eelmisega võrreldes väga palju muutunud. Ainuke asi, et võib olla me sellel hooajal keskendusime rohkem Eesti maitse otsimisele – see oli eesmärk omaette," sõnas Udeküll ERR Menule.

Uued paigad toovad endaga mitmeid uusi põnevaid retsepte ja teadmisi.

"Iga piirkond on eriline, nii et ühte esile tõstes teeksin teistele liiga. Aga näiteks Läänemaa üllatas mõnevõrra oma maitsekombinatsioonidega, mis on alati olnud selle piirkonna tooraineks ehk siis põldmarja variatsioonid ja leeder. See oli minu jaoks hea avastus," ütles Udeküll.

Lisaks huvitavatele toitudele saavad televaatajad osa ka erinevate piirkondade sündmustest. Näiteks Setomaal viibis saatemeeskond Seto kuningriigipäeval, mil valiti Setomaa ülemsootska, kuningas Peko maapealne asemik.

"Need setukesed on ikka riik riigis. See oli väga põnev kogemus – traditsiooni hoidmine laulude ja söökide ja jookidega. Ka kõige väiksemad põnnid kannavad sel päeval uhkusega rahvariideid. See on omaette vaatamisväärsus," kirjeldas Udeküll.

Tartu lähistel tutvustatakse televaatajatele aga lummavat puuviljaaiandit.

"Pean tunnistama, et ma ei ole sattunud Eestis liiga sageli sellistesse aianditesse, mis näevad välja nagu Prantsusmaal või Itaalias. Tartu lähedal, peaaegu linna piiri ääres on selline väga äge puuviljaaed olemas," ütles Udeküll, lisades, et seal kasvatatakse näiteks ploome, kirsse, õunu ja pirne.

"Suus sulava Eesti" esimest hooaega näidati ka Lätis, mistõttu tekkis mõte teise hooaja raames ka Lätit külastada.

"Käisime lätlastele väga lähedastes piirkondades korraks ära, aga seekord kahjuks üle piiri Lätti supsata ei saanud. Siinkohal tõesti koroona seadis omad piirid," nentis Udeküll ja lisas, et muidu koroonaviiruse levik saate tegemist kuigi palju ei mõjutanud, sest võtted toimusid suve lõpus ja sügise algul, mil koroonanumbrid veel nii suured ei olnud.

Sarja "Suus sulav Eesti" teine hooaeg on ETV eetris laupäeviti kell 20.00.