Andrus Vaarik: näitleja peab olema orjamentaliteediga inimene

Andrus Vaarik tõdes Vikerraadio saates "Käbi ei kuku...", et tal on hea meel, et tütar Martast näitlejat ei saanud, sest see amet nii isepäisele inimesele ei sobikski.

"Ma olen seda Martale öelnud ka, et naisnäitleja amet on väga raske, see konkurents on nii meeletu tegelikult," ütles Vaarik ja lisas, et on õnnelik, et tütrest hoopis kunstnik ja režissöör on saanud. "Ja tundes ka Martat - ta on keerulise iseloomuga, ta on isepäine, ta ei lase endale pähe istuda. Näitleja peab olema orjamentaliteediga inimene, ta on alluv, ta on interpreet. Ta peab olema väga kohanemisvõimeline ja aeg-ajalt väga alandlik."

Kunstihariduse saanute ees võtab Andrus Vaarik mütsi maha. "Mul on väga hea meel, et Marta sai EKA-sse sisse, sest kogu austuse juures lavakunstikateedri vastu, vähemalt minu ajal oli see kutsekool. Väga tarka inimest väga paratamatult välja ei tule," rääkis ta. "Lavakunstikateeder on nüüd muutunud paremuse poole, aga EKA annab kätte mingisuguse humanitaarse tööriistakomplekti, millega võib päris ülbe olla. See annab mingi teistsuguse enesekindluse."

Kuigi lavakunstikoolist väljajäämine oli tollal Martale suur löök, on tema samuti praeguseks veendunud, et nii pidigi minema. "Lõppkokkuvõttes olen tänulik, et sain kunstihariduse. See ei olnud lihtne, et ma lavakast välja jäin. Ma olin kaheksa aastane, kui ma esimest korda mängisin Mati Undi lavastuses ja edasi terve lapsepõlve ja nooruse. Mul ei olnudki muud plaani, mul oligi ainult see, et ma saan näitlejaks. See switch teha, et minust ei saa näitlejat ja defineerida ennast hoopis kunstnikuna, see on võtnud väga kaua aega."

Ta nõustub isaga, et poleks oma loomu poolest lavakasse sobinud. "Ma arvan, et nad võib-olla nägid, et ma ei ole allutatav, ma oleks keemia sassi ajanud. See on ikkagi väga väike grupp inimesi, kes on 24/7 koos ja kui üks ei allu üldse mitte millelegi...," meenutas Marta naerdes.