Video: Mauno Meesit esitas koos Karin Raski ja bändiga lugu "Amulett"

"Selle loo muusika ja tekstid on algselt pärit "Varjudemaa" telesarjast, millele muusika kirjutasin ja kus Karin peaosa mängis. Tänu seriaalile said meist lõpuks ka bändikaaslased ja oleme saanud Martin Alguse suurepärased tekstid ka kontserdisaali tuua. On huvitav kuidas telesarja kontekstist väljaspool hakkavad need sõnad oma abstraktsuses uusi seoseid looma," rääkis Meesit.

Kinos Sõprus toimunud kontserdil astusid Mauno Meesiti bändi koosseisus lavale ka Tiit Kikas viiulil ja Jaagup Tormis trummidel. Kinoekraanile tegi visuaale Alyona Movko. Kontsert toimus uue üritustesarja GROM raames.

Meesit salvestab praegu ka uut albumit, mis on plaanis valmis saada sel aastal.