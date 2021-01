Plaanitav "Harry Potteri" telesari ajas mitmed fännid pahaseks

The Hollywood Reporteri väitel soovib HBO Max vaatajateni tuua "Harry Potteri" telesarja. Mitmed fännid on aga pahased, sest nad ei taha, et "Harry Potteri" raamatute autor J. K. Rowling sellest tulu saaks.

The Hollywood Reporter kirjutas esmaspäeval, et sarja tegemine on alles algusfaasis ja ühtegi kokkulepet veel sõlmitud ei ole. Küll aga on HBO esindajad suhelnud mitmete potentsiaalsete stsenaristidega, kes võiksid võluripoiss Harry Potteri seiklused ka teleekraanil ellu kutsuda.

Mitmetes "Harry Potteri" fännides tekitasid jutud võimalikust telesarjast aga pahameelt, sest sarja pealt teeniks tulu ka J. K. Rowling, kes möödunud aastal ajas inimesed marru sõnavõtuga transsooliste teemal, kirjutab Insider.

Rowling jagas juuni algul oma Twitteri kontol artiklit, kus nimetati naisena sündinuid kui "inimesed, kellel on menstruatsioon". Kirjaniku sõnul peaks naisi siiski nimetama naisteks, sest bioloogiline sugu on oluline ning seda ei saa ignoreerida. Mitmed kutsusid Rowlingut seepeale transfroobiks, tuues välja, et menstruatsioon võib olla ka transmeestel ja enda sugu mitte määratlevatel inimestel.

Rowling vastas kriitikale pika kirjaga, kus sõnas, et transsoolised on ühiskonnas kergesti haavatavad ja neid tuleb kaitsta. Küll aga kardab ta, et tänapäevane transsooliste aktivism on liikumas liiga kaugele ja kujutab endast ohtu teistele naistele. Näiteks muretseb ta, et inimesed võivad liiga kergekäeliselt langetada otsuse oma sugu vahetada ja seda hiljem kahetseda.

Õli valati tulle ka septembris, kui selgus, et Rowlingu uue raamatu antikangelane on meessoost sarimõrvar, kes tapmise ajal riietub naiseks.

Mitmed fännid nimetasid Rowlingut transfoobiks ja otsustasid ta nii-öelda tühistada (cancel culture ehk tühistamiskultuur, mis tähendab, et tühistatud inimest ja tema tegevusi enam ei toetata), kasutades sotsiaalmeedias teemaviidet #RIPJKRowling. Paljud eemaldasid ka oma "Harry Potteri" teemalised tätoveeringud, olles pettunud, et nende lapsepõlve lemmikraamatuid ja -filme varjutab Rowlingu transfoobus, mistõttu ei saa nad neid raamatuid ja filme enam kunagi samal moel nautida.

Seetõttu ei soovi ka mitmed, et Rowling uue sarjaga raha teeniks ja teatasid Twitteris, et kui sari peaks kunagi linastuma, siis nemad seda ei vaata ja seda ei tohiks ka teised teha.

