Judith Partsi uus muusikavideo viib lumisesse Eesti loodusesse

Laulja Judith Parts avaldas lumise muusikavideo loole "KuuleKuuLuule". Lugu on pärit 2020. aastal ilmunud lühialbumilt "Udu".

Muusikavideo sündis koostöös koreograaf ja tantsija Karoline Suhhovi ning visuaalkunstnik Pille Kannimäega.

"Mul on väga hea meel oma muusikat Eesti looduses filmitud visuaaliga ühendada, sest just põhjamaine loodus on olnud minu suurimaks inspiratsiooniks selle albumi valmimisel," lausus parts.

Hetkel elab ja tegutseb Judith Taanis, kus ta õpib Kopenhaageni Rütmimuusika Konservatooriumis (Rytmisk Musikkonservatorium) magistriõppes.

Lisaks sooloprojektile tegeleb Judith ka muusikaliste kujunduste loomisega tantsu- ja teatrilavastustele, multimeedia installatsioonidele ja videotele.