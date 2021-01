Reimo Sagor Wim Hofi talisuplusmeetodist: suhe külmaga on muutunud sõbralikumaks

Talisuplus tundub olevat justkui eestlaste rahvussport – väga vähe on tänaseks päevaks neid, kes ei ole seda proovinud. Aga sellest samm edasi on Jäämeheks kutsutava Hollandi ekstreemsportlase Wim Hofi meetod, mille üks esiharrastajaid Eestis on näitleja Reimo Sagor. Meetodi praktiseerimine on muutnud tema suhte külmaga sõbralikumaks, tunnistab ta.

Wim Hofi meetod koosneb Sagori sõnul kolmest alustalast – hingamisharjutustest, külma vee kogemusest ja n-ö vaimutööst. Kuigi selleks tuleb harjutada, ei ole see Sagori sõnul midagi hirmus rasket.

"Wim Hof ütleb, et lihtsalt alusta. Ta annab sulle põhijuhised kätte – hinga, keera dušš külma peale või mine jääauku ja keskendu sellele, mida sa teed. Ta tahab, et kõik seda prooviksid. See ongi kõige olulisem."

Wim Hof ehk Jäämees tunneb end külmas vees imehästi. Muu hulgas on ta teinud Guinnessi rekordi jää all ujumises, roninud vaid lühikesi pükse ja kingi kandes Mount Everesti otsa ja veetnud peaaegu kaks tundi jääkuubikuid täis kastis. Wim Hof usub, et sellisteks saavutusteks on kõik võimelised.

Sagor usub, et suudab tänu Wim Hofi harjutustele palju kauem vees olla ja lisaks suudab ta juba praegu umbes kolm minutit hinge kinni hoida.

"Iga aastaga läheb see kogemus mõnusamaks, pluss on veel see, et näitlejale on see kehataju ja vaimu fokusseerimine eriti oluline. Ühesõnaga, suhe külmaga muutub palju toredamaks ja sõbralikumaks. Ei ole enam eestlaslikku vingumist, et "issand kui halb ilm meil kogu aeg on". Kodus käid külmema duši all, toatemperatuur on madalam. Kõik on mõnusam."

Mõtteviisi treenimine ongi Sagori sõnul kõige olulisem. Need, kes tahavad järgmiseks talveks selle praktiseerimiseks valmis olla, peaksid alustama regulaarse ujumisega juulis. "Hakkad juulis iga päev, üle päeva ujumas käima, ja siis see temperatuurimuutus jm tuleb loomulikult."