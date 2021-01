Neeme Raud: Larry King lasi inimestel rääkida oma lugu

Laupäeval suri 87-aastaselt telesaatejuht Larry King, kes oli nädalaid koroonaga haiglas olnud. Saatejuht Neeme Raud märkis "Ringvaates", et Kingi populaarsuse taga oli asjaolu, et ta lasi inimestel rääkida oma lugu ega asunud kohtumõistja rolli.

"Larry King oli igaõhtune enamiku inimeste kodudes, kes tundsid uudiste vastu huvi ja hakkasid vaatama seda uut kanalit, mis alustas 80ndate aastate lõpus -- CNN -- Larry King oli seal eetris igal õhtul kell üheksa. Ta oli iga õhtul inimeste kodudes," rääkis Raud.

"Ta ei rünnanud kedagi, ta tahtis, et inimesed räägiksid talle oma lugusid. Ta just nimelt leidis, et mitte intervjueerija, vaid intervjueeritav peab olema staar." Raua sõnul oli King just seepärast ka kuulus, sest ta lasi inimestel rääkida.

"Teleajakirjanduses on palju intervjueerijaid, kes tahavad ise olla staarid või esitavad küsimusi, mis on 3–4 minuti pikkused ja siis ootavad, et kas intervjueeritav ütleb vastuseks, et "jah, see on kõik tõsi, te olete väga suure uurimistöö teinud"," kirjeldas ta.

"Larryl olid küll toimetajad, aga ta põhiline seisukoht oli, et "ma loen päev läbi ajalehti, vaatan, mis maailmas toimub ja siis lähen stuudiosse ja tahan sellest inimesest midagi teada saada". King uskus, et kõiki asju ei ole vaja enne intervjuud läbi uurida ega kaaluda, vaid tal tuleb lasta rääkida oma lugu.

Larry King sai praktiliselt kõik intervjuud, mis ta soovis, tõdes Raud. "Kõik tahtsid Larry Kingi saatesse minna, sest nad teadsid, et seal neid ei rünnata. Nad saavad seal rahulikult rääkida oma lugu. Larry istus seal oma trakside ja kohvitassiga nende vastas ja lasi neil olla sellised nagu nad on."

See meeldis Raua sõnul ka paljudele inimestele, sest kui vaadata üldist meediapilti Ameerikas, siis on kaamera ees tema sõnul väga palju teravaid intervjueerijaid ja kohtumõistmist. "Aga Larry ei olnud kohtumõistja. Ta ise ka rõhutas seda, et tema ei ole ajakirjanik, pigem meelelahutuse poolel, kes lasigi inimestel rääkida."

Raud lisas, et King on tunnistanud, et tema jaoks oli punane kaameratuli peamine narkootikum. "Ta ei suutnud selleta elada."