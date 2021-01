Loojad pääsesid #reklaami-sundusest

Kuni reedeni oli tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) seisukohal, et seda nõuab Eesti seadus, kirjutab Postimees.

TTJA loogika põhines sellel, et kui postitajal on võimalik saada postituse abil isiklikku kasu (inimesed ostavad plaadi või raamatu, kuulavad muusikat voogedastusteenusest, maksvad pileti eest jne), siis on postitus käsitletav reklaamina ning see kehtib muusikute, kirjanike, kunstnike, filmitegijate ja kõigi inimeste kohta, kes midagi loovad, sellest ära elada tahavad ning oma loomingut sotsiaalmeedias tutvustavad.

"Hindasime kahju, mida loomeinimese kontol tema enda loomingu avaldamine ja tutvustamine võiks jälgijatele põhjustada ning see kahju ehk jälgijate eksitamise risk praktiliselt puudub, kuigi seadusest tulenevalt on tegu reklaamiga. Seega leidsime, et loomeinimestele märgistamise kohustuse panemine pole põhjendatud. Kui juhendit koostasime, siis käsitlesime selliseid olukordi põgusalt ega pühendanud sellele juhendis eraldi tähelepanu," rääkis TTJA tarbimiskeskkonna osakonna juhataja Jaana Tael, et seadus küll ei muutunud, kuid TTJA tõlgendab seda nüüd teisiti.