Wiiralt: teeme ühe poisi unistuse teoks ja saadame Uku Eurovisioonile

Rokibänd Wiiralti Nashville'i mõjutustega kõla tuleb bändi peamise laulukirjutaja Martin Saaremäe seosest USA-ga. "Mul osa perekonnast elab USA-s Californias, nii et viimased 15 aastat olen ma seal veetnud iga aasta, välja arvatud koroona-aasta," rääkis Saaremägi.

Ka Eesti Laulu poolfinaali saanud lugu "Tuuled" on kirjutatud koostöös ühe Nashville'i muusikuga. Laul on mõtteline jätk bändi eelmisel aastal ilmunud albumile "Iga lill on inime", mis räägib vähist. "See oli selline raske ja keeruline ja isiklik teema. Pärast seda tundus, et oleks vaja, mis selle ära viiks. Esimese asjana tuli meelde Olav Ehala "Valulaul" "Nukitsamehest". See on siis meie versioon "Valulaulust"."

Konkurente mehed Eesti Laulu võistlusel välja tuua ei osanud, kuid rääkisid, kellele nad ise pöialt hoiavad. "Me isegi oleme teinud enda jaoks sellise kokkuleppe, et juhul kui me saame finaali, siis me ütleme kõikidele oma sõpradele, kuulajatele ja fännidele, et olge head, teeme nüüd ühe poisi unistuse teoks ja saadame Uku Eurovisioonile."

Eesti Laulul lubab Wiiralt üllatada torkivate dekoratsioonidega, tuues kõrbest lavale päris kaktused.

Wiiralt esineb Eesti Laulu 1. poolfinaalis 18. veebruaril.