Carlos Ukareda avaldas uue singli "Miracle"

Muusika ja sõnade autor on Ukareda ise, loo produtseeris Vahur Valgmaa.

"Laul räägib tundest, kui armastatu alati, kõigest hoolimata ja igas olukorras ikka imelisena tundub. Heas ja halvas, rõõmus ja kurbuses. Isegi riius olles," kirjeldas muusik oma uut lugu.

"Kuna tegemist on väga hea ja inspireeriva looga, kulges produtseerimisprotsess ladusalt. Kandev roll on siin vokaalil. Carlosel on Eestis pigem haruldane kõrge tämber ja väga hea võime oma häält kontrollida," lisas produtsent Vahur Valgmaa.

Ukareda avaldas lootust, et uuel aastal olud paranevad ja tal avaneb võimalus realiseerida mitmeid põnevaid projekte.