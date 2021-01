Korrastamisekspert Kon Mari meetodist: sellest saab elustiil

"Selle meetodi põhimõte on, et korrastatakse kategooriate järgi, mis on väga oluline. See tähendab, et kui sa korrastad enda riidekappi, siis sa ei korrasta ainult riidekappi, vaid kõiki riideid, mis sul kodus on," rääkis Pärkma. "Teed suure hunniku ja korrastad need kõik ära. Näiteks kui üleriided on kuskil mujal kapis, siis sa tood need ka ühte kohta, et sa näeksid ära, kui palju sul mingis kategoorias asju on."

Põhiline on Pärkma sõnul endalt küsida, kas ja millist väärtust mingi ese su ellu toob. "Sa otsustad iga riideeseme puhul või teistes kategooriates iga asja puhul, kas see ese pakub sulle rõõmu ja kas ta annab su elule väärtust juurde. Kui annab, siis jätad alles, kui ei anna, siis annetad või viskad ära või müüd maha."

Kon Mari meetodi puhul on oluline aspekt asjade korrapärane hoiustamine. "Kui on riiulid või sahtlid, siis teeb hoiustamise lihtsamaks karpide olemasolu. Näiteks tavaliselt on sokid üksteise sisse topitud, aga Kon Mari meetodi järgi riideesemest tuleks alati teha ristkülik ja voltida ta kokku, et teda saaks vertikaalselt hoiustada. Sest hoiustamismeetodi järgi peaks ta olema siis nähtav, ligipääsetav ja austust avaldav."

Eestis on Pärkma sõnul hetkel kaks konsultanti, kes on Kon Mari kursuse läbi teinud, kuid inimeste huvi selle vastu kasvab. Kuigi algul võib see kõlada vaid koristamismeetodina, peaks see tekitama inimeses üleüldise muutuse. "See ei ole ainult kodu korrastamine, sellest saab elustiil. Sõprussuhetes hakkad samamoodi mõtlema, kas see inimene pakub mulle rõõmu või kas see töö pakub mulle rõõmu. See kandub edasi mujale ka elus."