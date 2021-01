Flaming Lips pani kontserdil publiku mullide sisse

Esinemispaiga lavaesise täitsid sada mulli, millest igaüks mahutas kuni kolm inimest. Mullide sees ei viibinud aga ainult kontserdi külastajad, vaid ka artistid ise, kirjutab Spin.

Mullide kontserdil kasutamist on bänd proovinud varemgi, ent reedel oli esimene kord, mil ka publik mullide sees viibis. Varasematel esinemistel on aga bändi solist Wayne Coyne vahel mulli sees publiku seas liikunud.

Bänd avas kontserdi looga "Race for the Prize", millele järgnesid bändi hittlood "She Don't Use Jelly", "Feeling Yourself Disintegrate", "Waitin' for a Superman", "Yoshimi Battles the Pink Robots, Pt. 1" ja "Do You Realize??".

Esitamisele tulid ka lood "Flowers of Neptune 6" ja "Will You Return / When You Come Down", mis kõlavad bändi uuel albumil "American Head".

Reedene kontsert ei jäänud aga sugugi ainsaks, vaid samasuguse lahendusega kontserdi andis bänd ka laupäeval. Laupäevasest kontserdist on lähiajal ka videosalvestust oodata.