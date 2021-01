Urmas Tartes: lõbus looduspilt on oma olemuselt muinasjutu kandmine tänapäeva

"Me oleme lapsena kõik üles kasvanud muinasjuttude maailmas ja mitte keegi pole loodetavasti võtnud muinasjutte kui looduse käsiraamatut või looduse õpikut, vaid muinasjutud on need kohad, kus räägitakse kujundite keeles inimese enda ihadest, kompleksidest, õnnetustest ja rõõmudest. Kõik loomad kannavad mingit inimlikku tähendust. Lõbus looduspilt on oma olemuselt muinasjutu kandmine tänapäeva, kus me ei vaata neid pilte mitte niivõrd selliselt, et kes seal midagi teeb või kuidagi käitub, vaid me otsime sealt iseennast," rääkis Tartes saates "Hommik Anuga".

Ta lisas, et loomade kaudu inimestest rääkimine ja nende üle nalja tegemine on neutraalne tegevus, mille tagajärjel keegi ei tunne end solvatuna.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Putukate lõbusate emotsioonide tabamine on Tartese sõnul aga keerulisem kui loomade puhul, sest putukate nägu on jäik ja seetõttu on nende tundeid keeruline mõista.

"Ma julgen öelda, et putukatel on kindlasti naeruvõimalus olemas. Need klassikalised mõjuained, mis inimese ajus tekitavad heaolutunde, näiteks dopamiin või oksütotsiinid, need on ka teiste loomade ja putukate ajus olemas. See tähendab, et kindlasti on ka putukatel võimalus naerda, kuid selle salvestamine pildiliselt ei ole niisama lihtne," rääkis Tartes.

Putukate pildistamise teeb keeruliseks ka see, et nende territooriumid ja käitumismustrid pole nii selgelt teada kui loomade puhul. Näiteks kulus Tartesel lumekärbestest hea pildi saamiseks üheksa aastat. Praegu soovib ta saada pilti hüppavast lumekirbust, mis aga samuti keeruline ülesanne on.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Lumekirpe on Tartes aga pildistanud varemgi. 2009. aastal kuulutati ta maailma parimaks fotograafiks just lumekirbu pildiga.

"Selle pildi hea järelkaja on olnud see, et isegi koolilapsed oskavad käia sulalume peal kirpu otsimas. See on jõudnud lugemikesse ja kooliraamatutesse ja sealt on tekkinud väike omamoodi muinaslugu sellele loomakesele juurde," sõnas Tartes.

Just talv ongi Tartese sõnul putukate pildistamiseks parim aeg.

"Meil on võimalik leida siin midagi, mida me tavaliselt ei näe, sest me veedame talvel tõenäoliselt palju enam aega toasoojas, kui käime väljas. Suvel käime aga rohkem väljas. Seetõttu talvepiltide kaudu inimesi üllatada on mõnes mõttes palju lihtsam," tõdes Tartes.