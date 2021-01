Luisa Rõivas tegeleb taas muusikaga ja avaldas Lauris Reiniksiga dueti

Rõivas rääkis saates "Hommik Anuga", et soov taas muusikaga tegeleda tekkis tal TV3 saates "Maskis laulja" osaledes. Saates osalemise ajal võttis temaga ühendust Lauris Reiniks, kes pakkus välja, et võiks taas koos ühe dueti teha. Rõivas oli pakkumisega kohe nõus, sest nii sai ta taas tegeleda millegagi, mida ta kõige rohkem armastab – laulmisega.

Muusikast otsustas ta pausi teha siis, kui tema abikaasa Taavi Rõivas sai peaministriks.

"See läks kuidagi hästi sujuvalt. Kui ta oli peaminister, siis mingi hetk hakkasid need esinemispakkumised tulema sellised, et ma ei tea, kas te tohite seda teha, aga meil on õhtune-öine esinemine, kas te saaksite tulla ja kas see oleks sobiv teile ja kas see kellaaeg teile sobiks... Kui hakkasid tulema need ettevaatlikud küsimused, siis mulle kuidagi sujuvalt tundus, et võib olla siis ei peagi praegu nii aktiivne olema selles kõiges. Võib olla polegi peaministri proual sobilik õhtul klubis esineda," rääkis Rõivas ja lisas, et peagi sai nende pere ka lisa ning energia läks lastega tegelemisele.

"Ma ei saa öelda küll, et ma oleks kuidagi okas hinges. Ma väga nautisin seda kodus olemist, see oli parim aeg, ma arvan," tõdes Rõivas.

Luisa Rõivas saates "Hommik Anuga" Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Taavi Rõivase peaminstri aeg tõi nende ellu aga teisigi muutuseid. Varem tavalistest tegevustest – näiteks jalutuskäikudest – tuli siis teada anda Taavi Rõivase turvameestele.

"Elumuutus on suur selles mõttes, et sa ei ütle Taavile, et mine too üks piim hommikul Kassisaba poest. Selleks ta peab kutsuma kaks autot kohale, et sõita 50 meetrit Kassisaba poodi. See ei ole lihtsalt mugav, nii et sa paned endale pidžaama selga ja tõmbad mantli peale ning lähed tood selle piima ära. Mingid sellised asjad, mis oleksid vahel mugavad, et too mähkmeid poest – ei, pead ise minema, sest muidu on nii ebamugav, sa ei kutsu neid tüüpe ju kõiki kohale," meenutas Rõivas, lisades, et tal endal turvamehi ei olnud.

Sel ajal suurenes nende vastu ka meedia tähelepanu ja esile kerkisid ka mõned skandaalid.

"Eks ta mingil määral on olnud proovilepanek, aga ma olen pigem alati olnud seda meelt, et kui sa oled kellegagi koos või kellegagi abiellud, loonud ühise pere, siis ükskõik, mis sellest tuleb, head või halba, see tuleb koos vastu võtta ja koos sellest läbi tulla. Alati on hästi lihtne loobuda, tohutult lihtne on loobuda, lükata uks kinni ja minna ära, aga väljakutse on kindlasti raskem, kui sa võtad selle vastu ja tuled koos läbi," ütles Rõivas ja lisas, et talle meeldib mõelda, et tulevik koos on alati palju ilusam kui hetk, mis võib olla raske.

Luisa Rõivas saates "Hommik Anuga" Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Nüüd, mil Taavi Rõivas enam peaminister ei ole ja ka lapsed juba suuremad on, tunneb Luisa aga, et on taas aega laulmisega tegeleda.

"Ma arvan, et minu unistus on täna see, et ma lihtsalt saaksin laulda just seda muusikat, mis mulle endale meeldib ja paneb mu hinge helisema. Kui see meeldib teistele ja ma saan tänu sellele kontserte anda, ei ole minu jaoks see suurus – kas see on Saku Suurhall või Saku mõis – üldse oluline. Mulle sobivad mõlemad," ütles Rõivas ja lisas, et esinedes on tema jaoks kõige olulisem loo jutustamine.

"See sõnumi edastamine on minu jaoks hästi oluline. Ma loodan, et kuulajad, kes mind kuulavad, tunnevad sama," sõnas Rõivas.

Tema äsja ilmunud loole valmis ka muusikavideo, mida filmiti nii Eestis kui ka Lätis. Loo sõnad kirjutas Luisa Taavile mõeldes, viisi kirjutas Reiniks.