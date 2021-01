Selge kõneleja tiitli said Hannes Hermaküla, Heimar Lenk, Priit Võigemast ja Nele Kirsipuu

Esmakordselt anti auhind välja neljas kategoorias – sel aastal lisandus ka suunamudija ehk sotsiaalmeedias tegutseva mõjuisiku kategooria.

"Kuna noored vaatavad eelkõige just sotsiaalmeediat, siis meile anti märku, et ka nende puhul võiks anda välja selge kõneleja auhindu," sõnas Eesti vaegkuuljate liidu esinaine Külliki Bode.

"Selge kõneleja on see, kes ütleb kõik sõnad ilusasti välja, on ilusa diktsiooniga, räägib mõõdukalt, ei kiirusta. Tihtipeale ongi niimoodi, et mõte tahab kiiremini välja tulla, kui sõnad jõuavad seda öelda. Aga kindlasti on ka see hästi oluline, et kõne oleks enam-vähem ühtlase kõrgusega ja kõvadusega," selgitas Bode valiku kriteeriume.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Ta lisas, et selge kõnelemine on oluline kõikidele – vahet pole, kas tegemist on vaegkuuljaga või ei. Küll aga on vaegkuuljal ebaselgest kõnest keerulisem aru saada kui kuuljal. Bode sõnul kaovad kuulmislangusega ära kõrged helid ja seetõttu ka teatud häälikud. Näiteks S, H, M, N ja sulghäälikud.

"Enamasti on need eakad inimesed, aga aina rohkem tuleb ka noori juurde. Just need kõrvaklapipõlvkonna inimesed, kes kuulavad valjusti muusikat. Ka keskkond, kus me viibime, on väga mürarikas, hästi palju on geneetilisi haiguseid – tegelikult on vaegkuuljaid väga väga palju," tõdes Bode ja märkis, et vaegkuuljad moodustavad elanikkonnast 20 protsenti.

Võigemast tõdes, et oli tiitli saamise üle väga üllatunud.

"Ma küll ei tea, kustkohast ma niimoodi kõrva olen jäänud inimestele. Näitlejad võiks ju kõik olla a priori selged kõnelejad. See oleks väga imelik, kui mõni näitleja ei oleks selge kõneleja, siis on juba eos midagi väga valesti," rääkis Võigemast ja lisas, et näitlejatel on ju tekst alati ette kirjutatud, mida pikalt harjutades nad oma kõne selgeks saavad lihvida.

Võigemast nentis, et tal endal on tegelikult üsna nõrk hääl ja ta on selle kallal pidanud palju tööd tegema.

Ka Hermaküla märkis, et tiitel mõjus talle üllatusena ja ta arvas esialgu, et äkki on tegemist naljaga.

"Siis vaatasin, et vist ikka ei olegi nali. Kuigi ma oma arust ei ole üldse selge kõneleja. Ma ikka heidan endale ette, et soperdan ja sõnad lähevad sassi ja ei häälda silpe välja," ütles Hermaküla.

Kirsipuu tunnistas, et on vaegkuuljatelt varemgi tagasisidet saanud, et tema juttu on lihtne jälgida.

"Nüüd, kui ma selle auhinna sain, siis ma mõtlesin ka, et kuidas ma niimoodi silma jään. Ma arvan, et natuke seal on seos sellega, et ma olen TikToki pannud mõned videoklipid – äkki viis tükki –, kus ma olen teinud viipekeelt," ütles Kirsipuu, lisades, et tema meelest on lahe, kui saab keerulisi mõtteid või lauseid kätega edasi anda.

Lenk ütles aga, et tema jaoks tiitel üllatusena ei tulnud.

"Aga ma olin väga liigutatud ja tegi härda meele mulle selles mõttes, et ma sain aru, et ma saan inimesi aidata," rääkis Lenk ja lisas, et näiteks on kuulajad tänulikud, kui ta mõne artisti nime mitu korda mainib, et see paremini meelde jääks.