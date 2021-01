ETV2 teemaõhtu on pühendatud näitleja Maria Klenskajale

"Naksitrallid" (1990) kell 19.30

Kolm naksitralli – Sammalhabe, Kingpool ja Muhv saavad sõpradeks ning rändavad punase furgoonautoga mööda suviseid radu. Rahuliku idülli rikuvad kassid, kes terroriseerivad ühe väikelinna elanikke. Abivalmis naksitrallid vabastavad linnakese kassidest, kuid see toob kaasa uue nuhtluse – rotid. Jälle asuvad naksitrallid tegutsema, et taastada kaduma läinud tasakaal.

Eno Raua populaarse lasteraamatu "Naksitrallid" ainetel põhinev Tallinnfilmi esimene täispikk joonisfilm. Režissöör Avo Paistik, helilooja Sven Grünberg, kunstnikud Edgar Valter ja Mati Kütt. Osades Aarne Üksküla, Urmas Kibuspuu, Maria Klenskaja, Ita Ever ja Gunnar Kilgas.

"Tuul Olümposelt tuhka tõi" (1989) kell 20.00

Enn Vetemaa ohudraama. Lavastaja Evald Hermaküla, kunstnik Vadim Fomitšev. Osades Maria Klenskaja, Tõnu Mikiver, Aksel Orav, Sulev Teppart, Carmen Uibokant.

"Maria Klenskaja. Naine, kes ei räägi iseendast" (2021) kell 21.35

Maria Klenskaja on meister lugusid jutustama. 29. jaanuaril tähistab näitlejanna oma 70. sünnipäeva ja kingib vaatajatele sel puhul mälestusi neist Eesti teatrilegendidest, kes teda on elu jooksul enim mõjutanud. Lembit Ulfsak, Ita Ever, Jüri Järvet on vaid mõned nimed, kelle mainimisel hakkab Maria puistama lugusid kui küllusesarvest. Saab naerda, kaasa mõelda ja meeleliigutust tunda, targemaks saab ka.

Saatejuht ja toimetaja on Margit Kilumets, režissöör Helen Valkna.

"Äratus" (1989) kell 22.35

Film eesti külast 25. märtsil 1949. aastal, mil tuhanded talumehed küüditati. Osades Tõnu Kark, Sulev Luik, Maria Klenskaja, Jaan Rekkor, Arvo Kukumägi, Anne Paluver, Väino Laes, Ülle Kaljuste, Mati Klooren, Feliks Kark, Heino Torga, Rein Oja, Katrin Kohv ja Hilja Varem.

Režissöör Jüri Sillart, stsenarist Rein Saluri, operaator Mait Mäekivi.

"Elavad surnud" (1989) kell 00.20

Hugo Aderi kirjutatud lustlik lugu saab alguse dr Pudeli imeravimist, mis vanad raugad lubab nooreks muuta. Telelavastuse stsenarist, režissöör-lavastaja Toomas Kirss. Osades Maria Klenskaja, Anu Lamp, Heino Mandri, Aarne Üksküla, Lembit Ulfsak ja Guido Kangur. Kõrvalosades Piret Luigend, Liina Pihlak.