Tallinna Raekoja platsil avati kuuselabürint

"See on suurepärane näide taaskasutusest: labürindi keskmes seisab meie linna esindusjõulukuusk, millelt on nüüdseks eemaldatud kuldsed kuulid. Selle ümber paiknevad kuusesalud, mis seni ehtisid võlumetsana Raekoja platsi, ning lisaks on toodud seni vanalinna tänavatel seisnud väiksed kuused. Kokku moodustub sadadest jõulukuuskedest väga efektse rukkilille kujuga labürint, kust tänased külastajad võisid avastada ka rukkilillekujulise maiustuse!" rääkis kesklinna vanem Monika Haukanõmm.

Pärast jõuluturu sulgemist kujundati aastavahetuse eel Raekoja platsile kuusegruppidest võlumets valgustatud metsloomadega, mis osutus populaarseks igas vanuses külastajate seas.

Kuuselabürint pakub Raekoja platsil ajaviitmise võimalust veel ligi kolme nädala jooksul. Seejärel saab kuuskede ülesandeks anda Utilitase koostootmisjaamas oma panus tallinlaste kodude soojendamiseks ja valgustamiseks.

Kesklinna valitsus on jõuluajaks linna toodud kuuskedest kujundanud labürinte Raekoja platsile juba mitmel varasemalgi aastal. Need on valminud enne paavlipäeva (25. jaanuar), mis rahvakalendri järgi tähistab talve keskpunkti ja sümboliseerib valguse võitu pimeduse üle.