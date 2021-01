ETV2 toob vaatajateni eksperimentaalse keskkonnasaate "Planeedipäästjad"

Mida teha, et me koduplaneet oleks elamisväärne ka kolmekümne aasta pärast? Mida saan mina teha, et ökokatastroofi ära hoida?

Neli kuulsat Eestimaa inimest – Karin Rask, Liisa Pulk, Kalle Sepp ja Mart Haber –asuvadki selle ülesande kallal tööle. Ikka pisikene samm korraga, sest ka väikestest tegudest võib olla suur kasu. Kes peab muutma toiduvalikut, kes loobuma autost, kes kosmeetikast, kes astuma võitlusesse pakenditega.

Vaataja saab nende tegemistele kaasa elada argiste tegevuste kaudu, panna ennastki sarnasesse rolli ja võtta vastu samad väljakutsed nagu saate peategelased.

Saatejuht Kadi Jaanisoo-Kuld, režissöör Märten Vaher, toimetaja Marit Ummelas, produtsent Egle Beek.

"Planeedipäästjad" on ETV2 eetris laupäeviti kell 21.30.