"Ringvaates" valmisid perfektsed praekartulid

Kokk Allar Oelselg tunnistas, et kartul meeldib talle väga ning see on eestlaste lemmiktoit olnud läbi aegade.

Vene koka videos leidunud õpetuse kohta ütles Oeselg, et see on iseenesest teada tuntud retsept.

Oeselgi õpetuse järgi seisneb krõbedaimate praekartulite saladus enne praadimist kartulite külmas vees leotamises, et neist üleliigne tärklis kätte saada. Samuti aitab ka kartuli kuuma vette kastmine, et seda praadimiseks ette valmistada.

Enne pannile panekut tuleb kartul kindlasti kuivatada. "Tähtis, et kartul oleks kuiv, sest kui kartulid õli sisse paneme, siis hakkab vesi pritsima ja kartul ei võta seda mõnusat koorikut kohe," selgitas Oeselg. Lõpetuseks tuleb lisada kartulitele hakitud sibul ja praadida, kuni see on kuldpruun.

Parim sort praekartuli tegemisest on Laura, mis on Oeselgi sõnul üks universaalsemaid kartulisorte. Üldiselt soovitab ta alati poes vaadata, mis on kirjutatud kartulipaki taha, et teada, mille valmistamiseks iga kartulisort kõige paremini sobib.