K2 tipu vallutanud mees: see ongi kole ja õudne

Andras Kaasik jõudis K2 tippu 2018. aastal. "Meil õnnestus kõik hästi," meenutas Kaasik võidukat ronimist. "See hooaeg oli üldse õnnestunud, 60 inimest läks tippu, mis on kõigi aega rekord, aga loomulikult peab õnne ka olema."

"See ongi kole ja õudne," vastab Kaasik naerdes küsimusele, miks inimesed nii kontimurdva asja üldse ette võtavad. Sellegipoolest annab kõrge mäe tippu tõusmise teekond inimesele võimaluse enda piire kompida ja areneda. "Mägedes käimine pakub rahuolu, enese tundmaõppimise rõõmu ja annab teadmise, kuidas kriisiolukordades toime tuled. Kui sealt tagasi tulla, siis ma olen rõhutanud, et need maised mured, mis meil siin on, pole üldse suured."

Viimasest ronimisest veel palju aega möödas pole ning Kaasik uute mägede vallutamist veel ei plaani. "Matkada ikka võib, aga uuesti ronima veel ei läheks."

Hiina ja Pakistani piiril asuv K2 on maailma kõrguselt teine mägi Mount Everesti järel. Raskesti ligipääsetavat 8611-meetrist mäge saab vallutada kümmet erinevat marsruuti mööda, kuid seal valitsevate ekstreemsete ilmaolude tõttu on enamasti võimalik ekspeditsioone korraldada vaid suvel.

Kokku on mäe vallutanud vaid 367 inimest. 86 inimest on seda üritades hukkunud. Viimati kaotas elu hispaanlane Sergi Mingote - seda vaid 6 päeva tagasi.

Mäel on ohtralt hüüdnimesid - näiteks Mägede kuningas, aga ka Jõhker Mägi, sest nagu alpinistid ütlevad, üritab see ronijalt iga hinna eest elu võtta.