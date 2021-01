Kanakasvataja Tanel Tang: maheteemad on tulevik

"See on lõputu stress. Põllumajandus ei ole kerge, eriti maal," rääkis pealinnast kodusaarele Saaremaale tagasi kolinud ja 1500 kana võtnud Tanel Tang "Ringvaates".

"Investeeringud ulatuvad 200 000 euroni. Igakuiselt olen kasumis, aga võtab aastaid aega, et investeering tasa teha." Taneli sõnul on see aga midagi, millesse on väärt praegu investeerida. "Maheteema ja kanad ja munad on tulevikuteema," rääkis ta. "Kui ma oleks investeerinud puurikanadesse, siis ma oleks nagu investeerinud diiselauto arendamisesse. 5-10 aasta pärast on see kadunud."

Ta loodab, et tema ja ta kanade tegemisi jälgiv saade harib inimesi maheteemadel. "Loodetavasti saavad inimesed pärast selle saate vaatamist aru, miks see mahe on loomadele ja inimestele endale kasulik."

"Tanel ja kanad" on ETV eetris laupäeval kell 10.00 hommikul.