Aigar Vaigu: huvi "Rakett 69" saates osalemise vastu on aina kasvanud

"Huvi saatesse on tõesti aastate jooksul kasvanud ja see on sundinud meid tegema isegi kahte eelvalikut. Et need, keda me laseme n-ö eel-eelvooru ja siis sellest eel-eelvoorust me valime välja need, kes pääsevad teadusrajale jooksma ja sealt me valime välja veel 15," selgitas "Rakett 69" saatejuht Aigar Vaigu "Terevisioonis".

Saates osalevaid noori ühendab eelkõige soov ja huvi teadust teha.

"Need on noored, kel nupp lõikab ja kes tahavad edasi püüda. Mul on väga hea meel, et väga paljud noored on leidnud oma tee hariduses. Väga paljudest on saanud õpetajad. Väikese riigina me saame maailmas midagi suurt ära teha ainult siis, kui meil on targad inimesed ja meie tuleviku kvaliteedi määrab sõna otseses mõttes, mis on meie hariduse kvaliteet," sõnas Vaigu ja lisas, et õpetajana töötab nüüd näiteks esimese hooaja võitja Juhan Koppel.

Aastate jooksul on Vaigu märganud, et kõige keerulisemas on võistlejate jaoks osutunud just päriselulised ülesanded. Tema enda jaoks on üks meeldejäävamaid ülesandeid aga prügikoti ja madratsipumbaga auto üles tõstmine.

"Mis oli selle ülesande juures veel eriti äge, oli see, et meie teadustoimetusega ei olnud seda ülesannet kordagi varem praktikas teinud. Me lihtsalt rehkendasime ja ennustasime, et nii võiks see töötada. Andsime vahendid kõik ära ja kui noored hakkasid seda teleekraanil tegema, siis oli mul väike hirm, et kas see tuleb välja või ei tule. Tuli välja küll ehk siis rehkendus klappis," meenutas Vaigu.

Sel kevadel on aga "Rakett 69" ülesannete kallal pead murda nii neil, kes saatesse ei pääsenud, kui ka kõikidel teistel teadussaate fännidel.

"Alates märtsist on kõigil Eesti koolidel ja erinevatel gruppidel võimalik "Rakett 69" saatest osa saada. Nimelt Ülemiste teaduslinnakus avame märtsis "Rakett 69" teadusstuudiod, kus viis tiimi saavad lahendada "Rakett 69" ülesandeid," ütles Vaigu.

Peagi stardib ETV ekraanil ka "Rakett 69" 11. hooaeg. Enne aga tehakse tagasivaade sellele, mis kümne aasta jooksul saates toimunud on ja kuhu raketlased praeguseks jõudnud on.

"Rakett 69. Kümme aastat teadusorbiidil" on ETV eetris laupäeval kell 19.30.